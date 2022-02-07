Ксения Собчак осудила с американским дипломатом будущее России.

Ксения Собчак осудила с американским дипломатом будущее России.В интервью Ксении Собчак экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что Владимир Путин будет президентом РФ до самой смерти. По его мнению, только потом в стране наступит "хорошее время" и станут возможны "демократические реформы". Пока же государство не развивается экономически, считает дипломат.Макфол уверен, что сейчас среди российских политиков есть те, которые с нетерпением ждут окончания правления Путина. Собчак не стала спорить и приводить свою точку зрения. Она лишь развивала тему будущего России и наталкивала собеседника на мысль.Беседа американского дипломата и российской журналистки не показалась содержательной политологу Сергею Маркелову. "Все это болтовня", – сказал эксперт в разговоре с "". Он обратил внимание на то, что многие лишь дают комментарии о происходящем в стране, но не хотят сопоставлять свои слова с реальностью, транслируемой российской властью.Напомним, Ксения Собчак баллотировалась в президенты в 2018 году. Телеведущая и журналистка заняла четвертое место на выборах. Ее поддержали 1,68% избирателей, то есть чуть больше 1,2 миллиона человек.