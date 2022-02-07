Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях. «Ещё вчера бегал на лыжах и купался в ..

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.«Ещё вчера бегал на лыжах и купался в проруби, но, видимо, это, в полной мере не защищает от Covid-19. Экспресс-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Надеюсь, что благодаря хорошему иммунитету болезнь пройдёт в легкой форме. Берегите себя», - написал Владимир Николаевич.Напомним, что ранее ковид был диагностирован у врио губернатора Александра Авдеева и мэра Владимира Андрея Шохина.