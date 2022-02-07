Спикер Заксобрания области Владимир Киселев заболел ковидом. Об этом председатель ЗС сообщил на своих страничках в социальных сетях: Ещё вчера бегал на лыжах и купался в проруби, но видимо,

Спикер Заксобрания области Владимир Киселев заболел ковидом. Об этом председатель ЗС сообщил на своих страничках в социальных сетях: Ещё вчера бегал на лыжах и купался в проруби, но видимо, это, в полной мере, не защищает от внезапного ковида. Сегодня экспресс-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально, надеюсь, благодаря хорошему иммунитету, болезнь пройдёт в легкой форме.