А также возможности дистанционно выписывать электронные рецепты.

Из-за омикрона нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно, сказал глава комиссии Единой России по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к Президенту РФ Владимиру Путину.Предлагаем дать возможность врачу при наличии медкарты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты, — отметил Проценко. Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке предложил Президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в Правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с Единой Россией.Президент назвал предложения логичными: Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат. Предложения партии одобрил и Минздрав.Онлайн-продажа рецептурных препаратов – один из пунктов народной программы Единой России. И мы как партия взяли на себя обязательство в текущем созыве законодательно закрепить такую возможность. Это будет нашим ответом на общественный запрос, с которым мы все чаще сталкиваемся в периоды сезонных заболеваний, – отметил член комитета Госдумы по промышленности и торговле (Единая Россия) Евгений Нифантьев. – Но при реализации этой инициативы мы обязаны учесть все обстоятельства, чтобы гарантировать эффективность и безопасность лекарственных препаратов рецептурного отпуска, которые будут доставляться пациенту. Очевидно, что, с одной стороны, они лечат, а с другой – могут нанести непоправимый ущерб здоровью граждан, если, к примеру, будет перепутана дозировка или нарушен температурный режим хранения.Депутат подчеркнул, что прием заказов должен осуществляться только при наличии электронного рецепта, а сборка заказа производиться только в аптечном учреждении под контролем человека с фармацевтическим образованием: Доставкой должны заниматься выделенные курьеры, чтобы не получилось, что один и тот же курьер везет антибиотик между пиццей и хачапури. А если при доставке используется транспорт, то он тоже должен быть выделенным. Важен и период доставки заказа – в течение нескольких часов. Также необходимо предусмотреть возможность заказывать рецептурные лекарства только на ресурсах, где представлены исключительно аптечные товары.Поддержка Президентом инициативы Единой России – это шаг стратегический, значительно облегчающий работу здравоохранения, а главное – помогающий людям. И дело тут не только в пандемии коронавируса, это еще один признак медицины будущего, которая становится реальностью сегодняшнего дня, – в свою очередь отметила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья (фракция партии Единая Россия), координатор партпроекта Здоровое будущее в г. Москве Лариса Картавцева. – Важно отметить, что Москва является тем передовым городом, где рождаются и проверяются подобные технологии. Так, уже сегодня сотни московских аптек принимают электронные рецепты. Получить в аптеке выписанные врачом лекарства москвичи могут, просто предъявив QR-код электронного рецепта на экране мобильного устройства. Фармацевт мгновенно получит детальную информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС.Напомним, ранее Единая Россия предлагала Правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн. Продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. Единая Россия неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.