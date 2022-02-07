По результатам проверок заведено 13 уголовных дел.

Во Владимирской области за прошлый год выявлено 2 400 нарушений коррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Вынесено 420 протестов и почти 650 представлений. В суды направлено 14 исков на 135 млн рублей. К административной ответственности привлекли 35 должностных лиц, дисциплинарными взысканиями отделались ещё почти 950.По результатам проверок возбуждено 13 уголовных дел. Часть из них затрагивали реализацию нацпроектов.Отдельного внимания ведомства заслуживали вопросы расходования бюджетных средств.«Дана оценка ненадлежащему проведению торгов и исполнению госконтрактов, отсутствию контроля со стороны заказчиков, длительному простою приобретённого оборудования, нецелевому использованию денег и их хищению», - резюмировали в надзорном органе.Добавим, что на коллегии в прокуратуре рассказали, что из 1100 нормативных правовых актов и их проектов исключили коррупциогенные факторы.