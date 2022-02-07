Общественная экспертиза проекта «Основы государственной политики по сохранению нравственных...

Общественная экспертиза проекта «Основы государственной политики по сохранению нравственных ценностей» состоялась сегодня в Общественной палате РФ. Участники — члены ОП, представители органов исполнительной и законодательной власти, эксперты.Проект обновленных Основ подготовил Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева во взаимодействии с представителями научного и экспертного сообщества, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.Как отметил директор института Владимир Аристархов, задача сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей приобретает ключевое значение для сохранения нашей страны, нашей цивилизации, нашего образа жизни.Именно Россия является сегодня хранителем традиционных классических европейских ценностей, фактически утраченных на западе."Некоторые западные и прозападные СМИ утверждают, что мы в России не ценим такие идеалы, как жизнь, достоинство, права человека. Это ложь", — заявил Владимир Аристархов. — "Стоит посмотреть перечень наших ценностей, приведенных в основах, и вы увидите, что жизнь, достоинство, права и свободы человека находятся там на первом месте".По словам Владимира Аристархова, в некоторых изданиях публикуются страшилки, что будто бы основы станут обязательными к исполнению для всех жителей России, что они будут использованы для искоренения любого инакомыслия и свободной дискуссии."Это клевета! Никто не собирается вмешиваться в личную жизнь граждан, диктовать им образ мыслей и образ жизни. Это и антиконституционно, и невозможно", — подчеркнул спикер.О необходимости обновления документа заявил в своем выступлении первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев."Я должен признать, что проделана очень серьезная работа… В нашем обществе назрело понимание, что так жить больше нельзя, дошли до «красной» черты. Поэтому Президент принял в 2014 году Указ об Основах государственной культурной политики. Он стал первым шагом к принятию идеологии Российского государства, без которой мы скатимся в пропасть", — заявил Николай Бурляев.Не забывать о духовно-нравственных и религиозных ценностях призвал председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он отметил, что история России зиждется и основывается на таких ценностях."И, конечно, большое внимание необходимо уделить сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей", — считает Рифат Сабитов.По его словам, важна также борьба с деструктивом. Огромную роль здесь играют СМИ, представители киноиндустрии и писательского сообщества."При поддержке Фонда кино на базе ВГТРК, на канале «Россия», за последнее время создано много патриотических фильмов: «Движение вверх», «Легенда 17», «Летчик», «Кандагар», «Чемпион мира», сериал «Достоевский», фильмы «Бесы», «Идиот». А такие проекты, как «Синяя птица» и «Щелкунчик», вовлекают детей в сферу культурно-нравственных ценностей", — добавил Рифат Сабитов.Как подчеркнул спикер, за годы борьбы с пандемией общество показало, что может объединиться ради благих целей. В качестве примера Рифат Сабитов привел акцию «Мы вместе»."Документ содержит положения, выходящие за переделы нашей внутренней повестки, а именно — обеспечение морального лидерства России в международных отношениях, как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей. Естественно, есть деструктивные силы, которые пытаются критиковать этот документ. Но критиковать всегда проще", — добавил Рифат Сабитов.Он отметил, важной особенностью проекта Указа Президента является то, что он готовит основы целой мировоззренческой идеологии, содержащей именно духовно-нравственные и религиозные ценности всего человечества, всей современной мировой цивилизации.Фото: архив, Общественная палата РФ