Исполнять обязанности будет замдиректора Николай Теняков.

Врио губернатора Александр Авдеев принял отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Рината Шаниязова. С 7 февраля чиновника освободили от занимаемой должности.Его предшественник Алексей Косилов, который занимал этот пост почти два года, был 21 января 2021 года.Ринат Шаниязов возглавлял ведомство с апреля 2021 года. Ранее он работал в дорожном фонде Тверской области. Теперь уже бывший госслужащий окончил Военную академию тыла и транспорта по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».Исполнять обязанности руководителя будет замглавы дептранса Николай Теняков.