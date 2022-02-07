В активе российской команды две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Сборная России после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.В понедельник сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире. Второе место заняла команда США, третьими стали спортсмены из Японии.Всего в активе российских спортсменов две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Первое золото российской команде принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.Второе место в медальном зачете занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье - команда Швеции (2-0-0). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.