Выпускники старших курсов смогут защитить стартапы, созданные в рамках акселератора, в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки РФ.

Сбер и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) договорились о совместной реализации проекта на базе акселерационной программы для студентов, аспирантов и научных сотрудников SberStudent. Выпускники старших курсов смогут защитить стартапы, созданные в рамках акселератора, в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки РФ.Основными критериями оценки стартапа как диплома у бакалавров являются: технологическая/социальная/инновационная составляющая проекта, концептуальное решение по бизнес-модели, наличие потенциального инвестора и ряд других параметров. Для магистров же одним из обязательных условий является наличие действующего ООО или ИП.С 2019 года более 70 студентов Президентской академии уже воспользовались этой возможностью. Сотрудничество РАНХиГС и SberStudent позволит учащимся не только воспользоваться доступом к теоретическим материалам, но и получить практическую помощь, ― что приведет к увеличению числа стартапов, представляемых в качестве дипломных работ.SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов, который предоставляет возможность бесплатно пройти обучающий курс, в рамках которого есть возможность узнать об основах предпринимательского мышления и инструментах генерации идей, а затем запустить свой собственный высокотехнологичный стартап под руководством наставников. Программа рассчитана на 8 месяцев, занятия проходят онлайн. Доступ к образовательным материалам получат студенты всех филиалов и Московского кампуса РАНХиГС.Студенты, у которых пока нет бизнес-идеи, смогут сформулировать ее на первом этапе программы. Команды, которые придут в акселератор уже с готовым продуктом, смогут попасть сразу на второй этап и усилить его с помощью экспертизы менторов. Лучшие проекты будут представлены руководству Сбера, инвесторам и потенциальным заказчикам в специальный Демо-день, а их основатели смогут получить гранты от Moscow Seed Fund.Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Убежден, что приобщение молодого поколения к технологическому предпринимательству ― одна из самых серьёзных и перспективных задач, стоящих передобществом. Более того, курсы технологического предпринимательства и другие инструменты по его стимулированию должны быть доступны студентам по всей территории России. Предлагая вузам России партнерство со SberStudent, мы сможем оказать поддержку студенческим проектам в части их развития и коммерциализации».Сергей Мясоедов, д.соц.н., профессор, проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования:«Развитие у молодежи и студентов предпринимательского мышления, ― пожалуй, самая важная и актуальная задача современного делового и управленческого образования и университетского образования вообще. И не случайно, что для ее решения снова объединили ресурсы ведущий управленческий вуз страны ― РАНХиГС ― и самая динамичная предпринимательская экосистема Сбер. Новая парадигма образования, представленная совместной дистанционной, практикоориентированной программой, нацелена на талантливую молодежь, способную к самостоятельной предпринимательской и инновационной деятельности, готовую идти на разумный риск и побеждать, выводя на рынок прорывные стартапы. Причем не только в столице, но и, в первую очередь, в регионах России. Россия всегда была богата на одаренную талантливую молодёжь с предпринимательским видением и самыми широкими способностями. Наша задача ― заняться системным поиском этих людей и оказать им помощь в становлении и подъеме».