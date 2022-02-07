Нарушитель имеет 1320 административных правонарушений, из которых 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок...

На юге столицы инспекторы ДПС задержали неплательщика административных штрафов, систематически нарушающего нормы дорожной безопасностиСотрудниками подразделений ГИБДД на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению в потоке транспортных средств и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения.Очередной случай подобного задержания произошел на Коломенском проезде – экипажем ДПС был остановлен автомобиль Фольксваген, за рулем которого находился собственник транспортного средства, который согласно проведенной проверке с мая 2021 года имеет 1320 административных правонарушений, из которых 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок. Согласно данным службы судебных приставов данный гражданин имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 1 миллиона рублей.Кроме того, у задержанного водителя было установлено наличие признаков опьянения, от прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался, за что в последствии привлечен к ответственности.Гражданин был доставлен в Отдел Госавтоинспекции по Южному округу, где в отношении него были составлены все необходимые административные материалы, в том числе за уклонение от административного наказания. Его транспортное средство перемещено на специализированную стоянку для принятия решения о реализации в счет имеющейся задолженности по неуплате штрафов.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81