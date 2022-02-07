Сотрудники МЧС провели рейд по водоемам областного центра. Как отличить надежный лед от опасного и...
Сотрудники МЧС провели рейд по водоемам областного центра. Как отличить надежный лед от опасного и что делать если вы все-таки провалились? Об этом в нашем репортаже.
Синеватый или зеленоватый оттенок и толщина больше десяти сантиметров. Такой лёд считается безопасным для человека. На открытом пространстве лёд толще, скопления вмёрзших водорослей и камыша лучше избегать. Об этих простых правилах сотрудники МЧС каждый год напоминают любителям подлёдного лова. Рыбаки отвечают , что и сами заботятся о безопасности. А опасность провалиться от любимого занятия их отказаться не заставит.
Юрий Ворыханов, рыбак:
- Адреналина немножко, особенно когда крупная клюёт. За лесочку её тянешь и чувствуешь что там рыбка.
- И уху варим и жарим. Всяко бывает. Ну вот эту вот мелкую рыбку - вон там, у товарища - я ему кидаю, он шпроты делает.
Виталий Воронков занимается зимней рыбалкой больше тридцати лет. Сам под лёд ни разу не проваливался. Говорит, что такие ситуации часто возникают по человеческой глупости.
Виталий Воронков, рыбак:
- Видно, что там лёд не очень хороший, водичка выступает и т.д. Нет, лезут. Особенно "под этим делом".
Толщина льда на Содышке сейчас около сорока сантиметров. Но от несчастного случая никто не застрахован. Если беда всё-таки приключилась, сотрудники МЧС советуют широко расставить руки, чтобы занять как можно большую площадь на льду.
Александр Савляк, Госинспектор ГИМС МЧС России:
- Если ты будешь выкарабкиваться одной рукой, лёд будет крошиться, ломаться и ничего не получится. Т.е. сначала закидываем тело, потом правую и левую ногу. И уже перекатываемся.
Рыбакам рекомендуют делать лунки на расстоянии пяти-шести метров друг от друга, надевать спасательный жилет или нагрудник, а так же брать с собой прочную верёвку с помощью которой можно вытащить человека из воды. Эта зима выдалась морозной, лед крепкий и пока в МЧС не зафиксировали происшествий на льду- опасно станет весной. Спасатели надеются, что рыбаки будут осторожны и благоразумны.
Максим Калашников, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"