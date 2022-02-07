Сотрудники МЧС провели рейд по водоемам областного центра. Как отличить надежный лед от опасного и...

Сотрудники МЧС провели рейд по водоемам областного центра. Как отличить надежный лед от опасного и что делать если вы все-таки провалились? Об этом в нашем репортаже.Синеватый или зеленоватый оттенок и толщина больше десяти сантиметров. Такой лёд считается безопасным для человека. На открытом пространстве лёд толще, скопления вмёрзших водорослей и камыша лучше избегать. Об этих простых правилах сотрудники МЧС каждый год напоминают любителям подлёдного лова. Рыбаки отвечают , что и сами заботятся о безопасности. А опасность провалиться от любимого занятия их отказаться не заставит.Юрий Ворыханов, рыбак:- Адреналина немножко, особенно когда крупная клюёт. За лесочку её тянешь и чувствуешь что там рыбка.- И уху варим и жарим. Всяко бывает. Ну вот эту вот мелкую рыбку - вон там, у товарища - я ему кидаю, он шпроты делает.Виталий Воронков занимается зимней рыбалкой больше тридцати лет. Сам под лёд ни разу не проваливался. Говорит, что такие ситуации часто возникают по человеческой глупости.Виталий Воронков, рыбак:- Видно, что там лёд не очень хороший, водичка выступает и т.д. Нет, лезут. Особенно "под этим делом".Толщина льда на Содышке сейчас около сорока сантиметров. Но от несчастного случая никто не застрахован. Если беда всё-таки приключилась, сотрудники МЧС советуют широко расставить руки, чтобы занять как можно большую площадь на льду.Александр Савляк, Госинспектор ГИМС МЧС России:- Если ты будешь выкарабкиваться одной рукой, лёд будет крошиться, ломаться и ничего не получится. Т.е. сначала закидываем тело, потом правую и левую ногу. И уже перекатываемся.Рыбакам рекомендуют делать лунки на расстоянии пяти-шести метров друг от друга, надевать спасательный жилет или нагрудник, а так же брать с собой прочную верёвку с помощью которой можно вытащить человека из воды. Эта зима выдалась морозной, лед крепкий и пока в МЧС не зафиксировали происшествий на льду- опасно станет весной. Спасатели надеются, что рыбаки будут осторожны и благоразумны.Максим Калашников, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"