Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» (создана совместно компаниями VK и «Ростелеком») и VK объявляют творческий конкурс для учащихся 1–11 классов. Школьники могут принять

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» (создана совместно компаниями VK и «Ростелеком») и VK объявляют творческий конкурс для учащихся 1–11 классов. Школьники могут принять участие в создании креативных стикеров, лучшие из которых будут добавлены в чаты образовательной платформы. Авторы наиболее удачных работ также получат ценные призы от организаторов конкурса. Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Творческие работы