В 2022 году автором текста тотального диктанта станет Марина Степнова. По словам писательницы,...

В 2022 году автором текста тотального диктанта станет Марина Степнова. По словам писательницы, события рассказа, выбранного для Тотального диктанта, разворачиваются в Воронеже в конце XIX века. Главный герой рассказа – мальчик-подросток, который готовится к встрече со своей первой любовью.Тотальный диктант в этом году состоится 9 апреля. Одной из площадок проведения диктанта станет областная библиотека.Марина Степнова стала победителем премии «Ясная поляна» в номинации «Выбор читателей» за роман «Сад» (2020).