На помощь медработникам пришли местные спасатели.

В Коврове в спасательный отряд поступило сообщение от одной из местных больниц. Медики рассказали, что у пациентки случился психоз и она закрылась в комнате для персонала.«Существовала угроза, что она может пострадать от собственных рук. На место незамедлительно выехала дежурная смена. Сначала попробовали аккуратно открыть дверь, но женщина держала ключ изнутри. Поняли, что ничего не выйдет. Решили выломать замок», - ковровский спасатель Михаил Быков.Сотрудники экстренной службы взломали дверь и проникли внутрь.«Женщина стояла и смотрела на нас, не понимая, что происходит», - добавил Михаил.С ковровчанкой все в порядке. Её передали медикам.