В этом году в столице начнет работать центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медицинском комплексе в Коммунарке (Новая Москва). Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году в столице начнет работать центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медицинском комплексе в Коммунарке (Новая Москва). Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В новых онкоцентрах будут все возможности для быстрой и качественной диагностики онкологии, а также комфортные условия для пациентов."Мы разработали клиентские пути наших пациентов по различным диагнозам для того, чтобы максимально быстро, преимущественно в самом центре, провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам", – сказала Ракова.Заммэра отметила важность раннего выявления заболевания. Москва работает над цифровым реестром прикрепленного населения, в котором в режиме реального времени можно узнать дату последнего посещения поликлиники, результаты анализов.Каждый пациент получит индивидуальный план для проактивного приглашения на обследование. Планируется работать по онкоскринингу с пациентами с предраковыми заболеваниями, людьми с онкологией в семейном анамнезе и жителями определенной возрастной группы риска.Ракова отметила, что с 2021 года поликлиники приглашают горожан из этих групп на гастро– и колоноскопию для раннего выявления новообразований пищеварительных органов."Также для пациентов с подозрением на наличие опухоли мы разработали оптимальный набор исследований по шести видам заболеваний, который позволит в кратчайшие сроки подтвердить или исключить болезнь. Такая работа ведется совместно с профессиональным сообществом и опорой на мировой опыт", – сообщила Ракова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин развитие здравоохранение главным приоритетом для столицы. В 2020-2024 годах в Москве будет реконструировано 50% амбулаторного фонда Москвы, уточнил градоначальник.