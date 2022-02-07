Срок - месяц со дня вступления решения Фемиды в законную силу.

Муромский городской суд рассмотрел иск о принудительном восстановлении курсирования нескольких автобусных маршрутов в Муромском районе.Напомним, что жители деревни Загряжское остались без транспортного сообщения. В ходе разбирательств выяснилось, что маршрут межмуниципальный и заниматься организацией перевозок должен дептранс.Схожая история произошла с жителями Савково и Саксино. Перевозчик прекратил работать и рейс №110 перестал ездить по деревням. На новый конкурс никто не заявился.В результате суд обязал власти организовать сообщение до деревни Загряжское, а также по направлениям в Савково и Саксино.Срок - месяц со дня вступления решения Фемиды в законную силу.