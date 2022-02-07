А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди Дежурная часть.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-02-2022-vesti-dezhurnaya-chast-kriminalnye-novosti-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Вести Дежурная часть: криминальные новости Владимирской области</a> - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди Дежурная часть.
[url=https://33live.ru/novosti/07-02-2022-vesti-dezhurnaya-chast-kriminalnye-novosti-vladimirskoj-oblasti.html]Вести Дежурная часть: криминальные новости Владимирской области[/url] - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди Дежурная часть.