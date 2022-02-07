Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Износ 80%
В подвале бьют ключи, а с потолка сыпется...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Износ 80%
В подвале бьют ключи, а с потолка сыпется штукатурка. Почему аварийный дом на Лакина в областном центре до сих пор не расселён?
- Варварская уборка
Лучше бы не чистили. Жители многоквартирных домов, после уборки снега во дворе, жалуются на уничтоженные полисадники.
- Домашнее золото
И золото Абуязида Манцигова на чемпионате России. Новая Суздаль-арена приняла сильнейших борцов страны.