Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Износ 80% В подвале бьют ключи, а с потолка сыпется...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Износ 80%В подвале бьют ключи, а с потолка сыпется штукатурка. Почему аварийный дом на Лакина в областном центре до сих пор не расселён?- Варварская уборкаЛучше бы не чистили. Жители многоквартирных домов, после уборки снега во дворе, жалуются на уничтоженные полисадники.- Домашнее золотоИ золото Абуязида Манцигова на чемпионате России. Новая Суздаль-арена приняла сильнейших борцов страны.