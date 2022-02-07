Турнир прошел в эти выходные в Суздале. Действующие чемпионы Европы, Мира, победители и призеры...

Турнир прошел в эти выходные в Суздале.Действующие чемпионы Европы, Мира, победители и призеры Олимпийских Игр. На новой "Суздаль-Арене" собрались 350 лучших борцов со всей страны.Алексей Сипач, директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области:- Все Вы прекрасно знаете наших спортсменов, которыми мы гордимся. Они успешно выступают как на всероссийской так и международной арене. Это Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Иван Константинов.Победители и призеры определились в 10 весовых категориях, по итогам суздальского турнира будет сформирован состав сборной команды России по греко-римской борьбе.Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России:- И количественный состав и те, кто отобрались будут иметь большую ответственность завоевать право попасть в состав национальной сборной достаточно, чтобы рассчитывать, что эта сборная должна побеждать на чемпионате Европе и готовясь к олимпийским играм.Почетные гости по достоинству оценили уровень организации турнира. Новый спортивный комплекс в Суздале соответствует всем современным стандартам и готов к проведению соревнований любого уровня. В том числе и международного, считает знаменитый борец Александр Карелин.Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы:- Высокотехнологичная, современная. Это не уровень отделки или материалов, это компоновка здания, возможность попасть в зал, где 4 разминочных ковра, не многие чемпионаты национальные могут позволить себе такие подготовительные возможности.В нашем регионе спортивной борьбой занимаются более двух с половиной тысяч человек. За последние 5 лет подготовлено свыше 30 мастеров спорта, 5 мастеров международного класса и два заслуженных мастера спорта России.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Благодарны федерации, потому что за последние 5 лет это уже 2 соревнования на Владимирской земле и я уверен, что это и хорошая традиция и хорошая заявка на то, чтобы внимание к "Суздаль-Арене" к греко-римской борьбе, к Владимирской земле было высоким.Владимирская школы борьбы доказала, что по праву считается одной из лучших не только в России, но и в мире. Абуязид Манцигов подтвердил звание чемпиона России в весе до 77 килограммов одолев в финальной схватке Адлета Тюлюбаев из Подмосковья. Впереди у спортсменов подготовка к чемпионату Европы, Мира, и главным спортивным соревнованиям планеты, Олимпийским играм. В 24 году их примет Париж.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"