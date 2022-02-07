Накануне, 6 февраля в Октябрьском военном городке города Владимира произошел пожар. Сообщение о...

Накануне, 6 февраля в Октябрьском военном городке города Владимира произошел пожар. Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме номер 24 поступило в 8 часов вечера.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 2-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться в квартиру и оперативно ликвидировали горение на площади 1 кв. м. В результате пожара сгорело имущество на балконе. Пожарными с помощью спасательного устройства спасен 1 человек, также эвакуировано 5 человек. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.