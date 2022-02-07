Очередной жертвой неосторожного курения едва не стал житель города Владимира. Вечером в воскресенье, 6 февраля, в МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Октябрьском военном

Очередной жертвой неосторожного курения едва не стал житель города Владимира. Вечером в воскресенье, 6 февраля, в МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Октябрьском военном городке. На место выехали 17 спасателей и 5 спецмашин. Огнеборцы подоспели вовремя – очаг пожара оказался на балконе, огонь еще не успел перейти в квартиру. Впрочем, дым распространился