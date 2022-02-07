Во Владимире откроется свой «Привоз» В скором времени во Владимире на территории торгового...

Во Владимире откроется свой «Привоз»В скором времени во Владимире на территории торгового комплекса «Тандем» планируется открытие фермерской ярмарки «Привоз», сообщает Департамент сельского хозяйства Владимирской области. Площадь нового корпуса составляет более 3000 кв. метров. Управляющая компания готова обеспечить арендаторам комфортные условия, с соблюдением всех санитарных норм, в том числе и ветеринарное обслуживание. Рядом с ярмаркой имеется парковка на 700 машин. Остановка общественного транспорта находится в непосредственной близости от комплекса, через неё проходит 10 городских маршрутов.Для сельхозтоваропроизводителей региона Департамент сельского хозяйства и Департамент предпринимательства организовали презентацию нового торгового комплекса. В ней приняли участие представители Россельхозбанка, регионального Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и районных управлений сельского хозяйства.В рамках мероприятия состоялись прямые переговоры между сельхозтоваропроизводителями и руководством управляющей компании «Привоза», достигнуты предварительные договорённости о заключении соглашений и договоров.