Пьяная езда в центре Владимира едва не обернулась трагедией. Лихач на “Оке” вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Это произошло около 18.00 в воскресенье, 6 февраля, на Большой Московской у

Пьяная езда в центре Владимира едва не обернулась трагедией. Лихач на “Оке” вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Это произошло около 18.00 в воскресенье, 6 февраля, на Большой Московской у дома №53. По данным полиции, 65-летний водитель “Оки”, двигаясь в сторону Соборной площади, допустил выезд на тротуар, где сбил 46-летнюю женщину. Очевидцы происшествия сообщают в