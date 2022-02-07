ЕГЭ. Каждый год эти три буквы вызывают волнение у школьников и их родных. Но за несколько месяцев до окончания учебного года, владимирцам предложили забавную и познавательную альтернативу –

ЕГЭ. Каждый год эти три буквы вызывают волнение у школьников и их родных. Но за несколько месяцев до окончания учебного года, владимирцам предложили забавную и познавательную альтернативу – ЁГЭ. Это всероссийская просветительская акция, придуманная научным журналистом Григорием Тарасевичем. Наталья Фельдман, координатор проектов Информационного центра по атомной энергии ЁГЭ – это такая акция, которая помогает с