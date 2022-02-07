Уже достигнуты предварительные договорённости о заключении соглашений с потенциальными арендаторами.

Во Владимире на территории торгового комплекса «Тандем» ожидается открытие фермерской ярмарки «Привоз». Об этом рассказали в департаменте сельского хозяйства Владимирской области.Площадь нового корпуса составляет более трёх тысяч квадратных метров. Арендаторам обещают комфортные условия, с соблюдением всех санитарных норм, включая ветобслуживание.«Поблизости имеется парковка на 700 мест и остановка общественного транспорта, через которую проходит 10 городских маршрутов», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.Уже достигнуты предварительные договорённости о заключении соглашений с возможными арендаторами.