В социальном проекте «Учись жить самостоятельно» во Владимирской области участвуют 245 особенных...

В социальном проекте «Учись жить самостоятельно» во Владимирской области участвуют 245 особенных людейБолее трёх лет при поддержке Департамента социальной защиты населения Владимирской области Кольчугинский дом-интернат для детей с особенностями развития реализует социальный проект «Учись жить самостоятельно». Его участником являются уже 60 детей.Проект появился как ответ на новые социальные тренды, в частности, концепцию сопровождаемого проживания. Суть нового подхода: научить воспитанника основам самостоятельной жизни, чтобы в последующем ему было легко социализироваться в постинтернатных реалиях.Сегодня повысить уровень жизненных компетенций воспитанники Кольчугинского ДДИ могут и за пределами интерната: организовано их сопровождение по Кольчугину, Владимиру и Москве (туристические и экскурсионные поездки), на базе учебных квартир при комплексном Центре социального обслуживания в Кольчугине, а также учебной квартиры АРДИ «СВЕТ» во Владимире.Максимальная задача коррекционной работы – добиться признания дееспособности ребят по достижению возраста 18 лет. Специалистом Центра им. Сербского отмечено, что все воспитанники имеют достаточный реабилитационный потенциал и к вопросу восстановления гражданско-правового статуса можно возвращаться и после совершеннолетия, что позволит в корне изменить судьбу особенного человека.Пока же ребята продолжают учиться самым необходимым навыкам: пользованию общественным транспортом, планированию и осуществлению покупок, основным платёжным и банковским операциям, навыкам бытового самообслуживания, безопасному использованию бытовых приборов, выбору одежды.Проекты подготовки к самостоятельному проживанию также реализуются в 10 интернатах области. Всего программой «Учись жить самостоятельно» охвачено 245 проживающих в социальных учреждениях. За 2021 год 13 участников проекта вернулись в семью, 35 − трудоустроены, для троих − повышен статус с недееспособного до дееспособного, сообщили в пресс-службе администрации области.