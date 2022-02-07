С 4 февраля временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначен Владимир Куимов. Он будет курировать вопросы социального развития. Соответствующий указ

С 4 февраля временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначен Владимир Куимов. Он будет курировать вопросы социального развития. Соответствующий указ подписал врио главы региона Александр Авдеев. Владимир Куимов пришел на должность, которую ранее занимал Григорий Вишневский. Напомним, в ноябре прошлого года Вишневского задержали сотрудники ФСБ с поличным, как считает следствие, при получении взятки в