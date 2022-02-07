Расскажи о милом сердцу уголке. Открыт прием заявок на участие в областном конкурсе по поддержке...

Расскажи о милом сердцу уголке. Открыт прием заявок на участие в областном конкурсе по поддержке сельской молодежи и их проектов.Молодые люди от 14 до 35 лет могут прислать свои инициативы по благоустройству родного села, сохранения истории своей малой родины, адресной помощи односельчанам и организации досуга в деревне. Защита проектов пройдет очно. Заявки принимают до 14 марта. Пять проектов-лауреатов получат по 20 тысяч рублей.