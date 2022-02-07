Две умные спортивные площадки и модульное спортсооружение появятся в регионе в ближайшие три года в...

Две умные спортивные площадки и модульное спортсооружение появятся в регионе в ближайшие три года в рамках проекта "Бизнес-спринт". Об этом сообщают в департаменте физкультуры и спорта областной администрации.Речь о специальном комплексе оборудования, оснащенного интернетом. Каждый посетитель сможет, например, настроить индивидуальные параметры тренировки и следить за правильностью выполнения упражнения. В этом году регион получит на это 20 миллионов из федерального бюджета. Проект реализуется по всей стране.