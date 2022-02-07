Прокуратура Юрьев-Польского района в судебном порядке добивается блокировки сайтов с запрещенной к...

Прокуратура Юрьев-Польского района в судебном порядке добивается блокировки сайтов с запрещенной к распространению на территории РФ информациейПрокуратурой Юрьев-Польского района путем мониторинга выявила сайты, на которых размещалась информация о продаже дипломов, аттестатов об окончании образовательных учреждений, справок об обучении в образовательной организации для предъявления их в военкомат с целью получения отсрочки от армии, о получении услуг интимного характера за плату, приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи без оформления каких-либо документов, приобретении документов, подтверждающих получение гражданства РФ, об оказании услуг по продаже и обналичиванию банковских карт субъектами, не относящиеся к кредитным, а также об изготовлении самодельным способом оружия и взрывчатых веществ.Прокурором района в суд направлены 8 административных исковых заявлений с требованием о блокировке сайтов. Иски прокурора удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.