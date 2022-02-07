В прошлом году 1829 владимирских семей получили 120,8 млн рублей.

Во Владимирской области региональный маткапиталл в 2022 году составит 68 235 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Выплата предоставляется семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок, но, если субсидия не была получена ранее. Заявление необходимо подать в течение 1,5 лет с момента рождения малыша.Напомним, что в прошлом году благодаря этой мере господдержки 1829 владимирских семей получили 120,8 млн рублей.