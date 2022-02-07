На прошлой неделе к работе в контакт-центре приступили 23 студента-медика. Ещё 12 рабочих мест для операторов МИАЦ планирует запустить во Владимирском базовом медколледже.

Во Владимирской области горячую линию по приёму звонков по вопросам медицины перевели на круглосуточную работу.«Колл-центр работает в усиленном режиме. Звонки от владимирцев на номер 122 поступают на 244 телефонные линии. Специалисты помогут с информацией тем, кто уже заболел, вызовут доктора на дом, запишут к врачу, объяснят, как получить сертификаты, запишут на ПЦР-диагностику, помогут составить жалобу на качество оказания медицинской помощи или льготное лекарственное обеспечение», - пояснила директор Медицинского информационно-аналитического центра Юлия Арсенина.На прошлой неделе к работе в контакт-центре приступили 23 студента-медика. Ещё 12 рабочих мест для операторов МИАЦ планирует запустить во Владимирском базовом медколледже.