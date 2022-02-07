Во Владимирской области с начала 2022 года росгвардейцы провели более 800 проверок владельцев оружия. А в прошлом году гражданам за деньги предлагалось добровольно сдать незаконно хранящееся

Во Владимирской области с начала 2022 года росгвардейцы провели более 800 проверок владельцев оружия. А в прошлом году гражданам за деньги предлагалось добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и даже взрывчатые вещества. Вознаграждение мотивирует. С заявлением обратились 12 граждан Владимирской области. Ими добровольно сданы 8 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы