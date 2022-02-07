Жителя Владимира признали виновным в смертельной автоаварии, в которой погибли трое взрослых и один ребенок. Страшное ДТП произошло в октябре 2020 года на трассе

Жителя Владимира признали виновным в смертельной автоаварии, в которой погибли трое взрослых и один ребенок. Страшное ДТП произошло в октябре 2020 года на трассе “Колокша-Кольчугино-Александров”. Тогда столкнулись Субару и Хендэ. В ДТП погибли 4 человека, в том числе малолетний ребенок. Как установил суд, 40-летний водитель Субару превысил скорость и на встречке врезался в Хендэ. Свою