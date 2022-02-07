За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 306 жителей.

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались три человека. За день в больницы госпитализированы 53 пациента. Об этом 7 февраля сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 3 127 летальных исходов.За всё время пандемии 83 976 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 306 жителей.