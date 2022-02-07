С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 99 076 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 февраля выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 1 039 человек. Ещё 352 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 108 - в Ковровском, 49 - в Петушинском, 83 - в Кольчугинском, 134 - в Александровском, 56 - в Юрьев-Польском, 37 - в Гусь-Хрустальном, 23 - в Судогодском, 35 - в Собинском, 32 - в Суздальском, 69 - в Киржачском, 9 - в Камешковском, 15 - в Вязниковском районах, а также по 3 - в Гороховецком районе и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 99 076 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 26 308 - во Владимире, 10455 - в Гусь-Хрустальном районе, 10555 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.