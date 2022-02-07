У нас новый максимум. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 388. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 99 076. В лидерах по

У нас новый максимум. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 388. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 99 076. В лидерах по приросту Владимир (1 039 заболевших за сутки). Ещё в четверг примерно такое же количество заболевших было выявлено по всей области. На втором месте антирейтинга Муром: 352 новых заболевших.