В Суздале завершила работу 31-ая партийная конференция. О её итогах - Мария Платанюк. Конференция...

В Суздале завершила работу 31-ая партийная конференция. О её итогах - Мария Платанюк.Конференция - в антипандемийном формате. Все делегаты прошли ПЦР-тестирование. На входе- маски. В зале- соцдистанция. Основные вопросы: от избрания нового лидера до законотворческой деятельности. Партия, которая недавно отметила своё двадцатилетие- основная движущая сила и в стране, и в регионах, подчёркивает член Бюро Высшего Совета "Единой России" Александр Карелин.Александр Карелин, член Бюро Высшего Совета партии "Единая Россия", член Совета Федерации:- Мы стремимся к будущим победам. И здесь Владимирская область предъявляет не только свои амбиции, но и готовность. У нас самое главное- люди.У руля регионального отделения "Единой России", теперь уже без приставки "исполняющий полномочия" встал Александр Авдеев, глава Владимирской области. Его кандидатуру ( процедура голосования была тайной) поддержало абсолютное большинство делегатов. Экономика, благоустройство, развитие всех социальных сфер. Такими, по словам Александра Авдеева, будут приоритеты.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Надеюсь, что количество наших сторонников прибавится. Важно использовать тот базис, который накоплен. Но при этом сделать хороший прорыв в будущее. Возможности для этого есть. Есть поддержка федерального центра, есть наши возможности.Есть понимание, что мы не делаем что-то расходящееся с мнением жителей. А делаем то, что они ждут и ждут давно.На этом посту Александр Авдеев сменил Владимира Киселёва. Реготделение председатель ЗС возглавлял три года. Под его руководством укрепились партийные позиции, вырос рейтинг доверия. Решением однопартийцев Владимир Киселёв стал первым замом секретаря реготделения.Владимир Киселёв, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Я думаю, что в первую очередь, подставить плечо секретарю. И делать всё возможное, решать все задачи по развитию нашего регионального отделения партии.Ключевое направление- реализация народной программы.Только от жителей Владимирской области поступило свыше 70 тысяч инициатив и предложений.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Очень много инициатив идёт и от сообщества, от многодетных семей, от приёмных по опекунству много вопросов. Работаем. И будем действительно улучшать положение наших многодетных семей.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Мы отменили обязательный технический осмотр для автолюбителей. Это долгожданная новость. Мы отменили выплату налога обязательного с продажи квартиры, если средства направляются на покупку нового жилья.Особое внимание, по словам Александра Авдеева, нового секретаря реготделения "Единой России" уделят медицине. Нужно привести в порядок регистратуры, оборудование, наладить работу колл-центров. Всё это также вошло в народную программу. А главное- подкреплено средствами бюджета.Мария Платанюк"Вести-Владимир".