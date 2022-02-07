ВТБ Лизинг за 2021 год передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 233 млрд руб. (с НДС), что на 63% превышает показатели прошлого года. Компания заключила почти 37 тысяч ..

ВТБ Лизинг за 2021 год передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 233 млрд руб. (с НДС), что на 63% превышает показатели прошлого года. Компания заключила почти 37 тысяч новых договоров, это на 26% больше, чем годом ранее.Основным драйвером остался сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с 2020 г. он вырос на 60% и составляет 42% от всего нового бизнеса компании (98,7 млрд руб. с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 25% (48,4 млрд руб. с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась в 2,2 раза (до 50,3 млрд руб. с НДС).Динамично развивалось направление финансирования ж/д техники – новый бизнес в сегменте составил 69 млрд руб. с НДС (29% от всего нового бизнеса компании). Это на 33% больше, чем годом ранее.Кратно вырос новый портфель спецтехники – в 3,1 раза до 49,5 млрд руб. с НДС. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 21%.Внушительную положительную динамику показали объемы сделок с морскими судами – стоимость переданного в 2021 году транспорта увеличилась в 4,9 раза, до 7,6 млрд руб. Продажи оборудования для нефте- и газодобычи и переработки выросли в 3,7 раза, до 5,2 млрд руб. ВТБ Лизинг также заключал сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (27%), Санкт-Петербург (20%) и Центральный федеральный округ (17%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (в 4,4 раза), Сибирском (в 2,8 раза) и Центральном (в 2,4 раза) федеральных округах. В России доля бизнеса ВТБ Лизинг за пределами Москвы увеличилась за год с 68% до 72%.«В 2021 году рынок лизинга показал беспрецедентный рост, превысив показатели доковидного 2019-го. Мы видели оживление в разных сегментах, в первую очередь за счет роста популярности услуги, особенно в регионах. Постепенно бизнес осознает те преимущества, которые несет в себе лизинговое финансирование, и обращается к нам, когда возникает необходимость в обновлении и расширении материальной базы. Рост рынка поддерживают также такие важные тренды, как усиливающаяся ESG-повестка и необходимость замены устаревшей техники на более экологичную. В свою очередь мы постоянно улучшаем свои продукты и процессы, чтобы сделать получение лизинговой услуги более простым и комфортным», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.