За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 416 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 61 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли две автоаварии.г. ВладимирПо предварительной информации, 06 февраля 2022 г. около 18:00 во Владимире на ул. Б.Московская у д.53, водитель автомобиля «ВАЗ», 1956 г/р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону ул. Дворянская, допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешехода 1975 г/р., которая двигалась по тротуару, после чего водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на здание и скрылся с места ДТП.В ходе оперативных мероприятий инспекторами ГИБДД водитель автомобиля «ВАЗ» задержан на одной из улиц города Владимира и доставлен в отдел полиции. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 КоАП РФ. Назначено проведение административного расследования.Пешеходу медицинская помощь оказана амбулаторно.Муромский районПо предварительной информации, 31 января 2022 г. около 04:15 на 10 км автодороги «Муром - М7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ», 1985 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении трактором «МТЗ-82» под управлением водителя 1980 г.р. От удара трактор «МТЗ-82» вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем «КАМАЗ» в составе полуприцепа под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и водитель трактора «МТЗ-82» направлены на амбулаторное лечение.Киржачский районПо предварительной информации, 03 февраля 2022 г. около 16:48 на 7 км автодороги «Киржач-Александров» водитель автомобиля «Шкода», 1972 г.р., при выполнении маневра обгон, въехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «АЗЛК-214145» (Москвич) под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «АЗЛК-214145» был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.Судогодский районПо предварительной информации, 06 февраля 2022 г. около 12:40 на 190 км автодороги «М-7 Волга» водитель автомобиля «ДАФ» в составе полуприцепа, 1980 г.р., допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем «Камаз» в составе полуприцепа под управлением водителя 1964 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ДАФ» госпитализирован.