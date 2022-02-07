За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.
За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести.
Полицейскими оформлено 416 происшествий с материальным ущербом.
Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 61 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли две автоаварии.
г. Владимир
По предварительной информации, 06 февраля 2022 г. около 18:00 во Владимире на ул. Б.Московская у д.53, водитель автомобиля «ВАЗ», 1956 г/р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону ул. Дворянская, допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешехода 1975 г/р., которая двигалась по тротуару, после чего водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на здание и скрылся с места ДТП.
В ходе оперативных мероприятий инспекторами ГИБДД водитель автомобиля «ВАЗ» задержан на одной из улиц города Владимира и доставлен в отдел полиции. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 КоАП РФ. Назначено проведение административного расследования.
Пешеходу медицинская помощь оказана амбулаторно.
Муромский район
По предварительной информации, 31 января 2022 г. около 04:15 на 10 км автодороги «Муром - М7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ», 1985 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении трактором «МТЗ-82» под управлением водителя 1980 г.р. От удара трактор «МТЗ-82» вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем «КАМАЗ» в составе полуприцепа под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и водитель трактора «МТЗ-82» направлены на амбулаторное лечение.
Киржачский район
По предварительной информации, 03 февраля 2022 г. около 16:48 на 7 км автодороги «Киржач-Александров» водитель автомобиля «Шкода», 1972 г.р., при выполнении маневра обгон, въехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «АЗЛК-214145» (Москвич) под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «АЗЛК-214145» был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
Судогодский район
По предварительной информации, 06 февраля 2022 г. около 12:40 на 190 км автодороги «М-7 Волга» водитель автомобиля «ДАФ» в составе полуприцепа, 1980 г.р., допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем «Камаз» в составе полуприцепа под управлением водителя 1964 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ДАФ» госпитализирован.