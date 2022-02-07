За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 25 получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 416 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 61 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли две автоаварии.Так, в Муромском районе, по предварительной информации, 31 января около 04:15 на 10 км автодороги «Муром - М7 «Волга» водитель автомобиля «ВАЗ», 1985 г. р., допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении трактором «МТЗ-82» под управлением 42-летнего водителя. От удара трактор «МТЗ-82» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем «КАМАЗ» в составе полуприцепа под управлением водителя 1965 г. р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и водитель трактора «МТЗ-82» направлены на амбулаторное лечение.В Судогодском районе накануне, 6 февраля, около 12:40, на 190 км автодороги «М-7 Волга» водитель автомобиля «ДАФ» в составе полуприцепа, 1980 г. р., столкнулся с движущемся впереди автомобилем «КАМАЗ» в составе полуприцепа под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ДАФ» госпитализирован, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.