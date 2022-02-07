Самосвалы выполнили более 420 рейсов.

За прошедшие сутки с улиц Владимира вывезли 8000 кубометров снега. Самосвалы выполнили более 420 рейсов.На дорогах продолжается расчистка полотна от снега, удаление колейности, расширение проезжих частей. Автомагистрали и тротуары обрабатываются пескосоляной смесью. Дворники приводят в порядок остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, а также подступы к социальным объектам.В ночь с субботы на воскресенье «Центр управления городскими дорогами» убирался на улицах Урицкого, Муромской, Большой Московской, Большой Нижегородской, Гагарина, Горького, Хирурга Орлова, Большие Ременики, проспекте Строителей, проспекте Ленина, Октябрьском проспекте, Ерофеевском спуске.Утром 7 февраля на борьбу со стихией вышли 53 единицы техники и 54 рабочих.«Колонны из 17 КДМ проводят патрульную снегоочистку. Дворники расчищают лестничные сходы, переходы, остановки, подходы к социальным объектам. Десять тракторов заняты тротуарами, а 12 самосвалов вывозят сугробы к месту временного складирования», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.Работы организованы на улицах Черняховского, Солнечной, Большой Московской, Георгиевской, Большой Нижегородской, Гагарина, Мира, Комиссарова, Институтский городок, Горького, Василисина, проспекте Ленина, Суздальском проспекте, а также в микрорайонах Веризино и Лунёво.