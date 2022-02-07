Самосвалы выполнили более 420 рейсов.
За прошедшие сутки с улиц Владимира вывезли 8000 кубометров снега. Самосвалы выполнили более 420 рейсов.
На дорогах продолжается расчистка полотна от снега, удаление колейности, расширение проезжих частей. Автомагистрали и тротуары обрабатываются пескосоляной смесью. Дворники приводят в порядок остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, а также подступы к социальным объектам.
В ночь с субботы на воскресенье «Центр управления городскими дорогами» убирался на улицах Урицкого, Муромской, Большой Московской, Большой Нижегородской, Гагарина, Горького, Хирурга Орлова, Большие Ременики, проспекте Строителей, проспекте Ленина, Октябрьском проспекте, Ерофеевском спуске.
Утром 7 февраля на борьбу со стихией вышли 53 единицы техники и 54 рабочих.
«Колонны из 17 КДМ проводят патрульную снегоочистку. Дворники расчищают лестничные сходы, переходы, остановки, подходы к социальным объектам. Десять тракторов заняты тротуарами, а 12 самосвалов вывозят сугробы к месту временного складирования», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Работы организованы на улицах Черняховского, Солнечной, Большой Московской, Георгиевской, Большой Нижегородской, Гагарина, Мира, Комиссарова, Институтский городок, Горького, Василисина, проспекте Ленина, Суздальском проспекте, а также в микрорайонах Веризино и Лунёво.