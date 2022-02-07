По состоянию на 7 февраля в медорганизациях региона действует 1956 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 7 февраля в медорганизациях региона действует 1956 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81,2 процента из них занято (1588), свободны 368 коек. 53 человека госпитализировано за сутки.83976 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 306 человек.Напомним, что 7 февраля подтверждено 2047 случаев заболевания, что на 389 больше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3127 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались еще трое больных коронавирусом.