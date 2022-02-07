На свет появились 694 малыша. Смертность превысила рождаемость больше, чем в три раза.

В январе во Владимирской области умерли 2398 человек. Об этом сообщает региональный департамент юстиции.На свет появились 694 малыша. Смертность превысила рождаемость больше, чем в три раза. В лидерах по летальности за первый месяц 2022 года идут Владимир, Муром и Ковров.В среднем за пять лет в 33-ем регионе умирало по 2 119 человек. Показатель избыточной смертности составил 279. При этом от ковида в январе скончался 171 житель. Остальную разницу статистика не объясняет.Добавим, что за второй зимний месяц заключили брак 355 пар, развелись - 386 семей.