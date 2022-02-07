Как мы уже писали, вчера, 6 февраля, около 18:00, во Владимире на ул. Б.Московская у д.53, водитель...

Как мы уже писали, вчера, 6 февраля, около 18:00, во Владимире на ул. Б.Московская у д.53, водитель автомобиля «ВАЗ», 1956 г/р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону ул. Дворянская, выехал на тротуар, где шла женщина, везущая на санках ребенка. Водитель по касательной задел санки и сшиб 47-летнюю женщину, после чего врезался в здание на противоположной стороне улицы и скрылся с места ДТП.В ходе оперативных мероприятий инспекторами ГИБДД водитель автомобиля «ВАЗ» задержан на одной из улиц города Владимира и доставлен в отдел полиции. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 КоАП РФ. Назначено проведение административного расследования.Пешеходу медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщают в ГИБДД по Владимирской области.