Житель Владимира признан судом виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли...

Житель Владимира признан судом виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре человека.Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 40- летнего жителя города Владимира.Он признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.Следствием и судом установлено, что 9 октября 2020 около 16 часов 45 минут водитель автомобиля «Субару», двигаясь по автодороге «Колокша- Кольчугино-Александров» с превышением допустимой скорости, совершил столкновение с движущимся по встречной полосе автомобилем «Хёндэ». В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека, в том числе малолетний ребенок.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, а также лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибших. Осужденный обязан выплатить денежную компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Владимирской области.