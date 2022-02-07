На фигуранта завели уголовное дело. Теперь ему грозит реальный срок.

Жителя Вязниковского района обвиняют в хищении денег с карты товарища. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В январе в местную полицию обратился 49-летний житель Вязников, который сообщил о краже денег со счёта. Он пояснил, что 31 декабря был в гостях у друга, с которым выпивал. Мужчина неоднократно давал приятелю банковскую карту для оплаты новых доз спиртного.«Через несколько дней потерпевший обнаружил пропажу платёжного средства и списание средств. Подозреваемый, 40-летний друг потерпевшего, задержан и признался в совершении преступления», - пояснили в МВД.Выяснилось, что злоумышленник после очередного похода в магазин решил не возвращать карту . В новогодние праздники он погулял на 21 тысячу рублей.На фигуранта завели уголовное дело. Теперь ему грозит реальный срок.