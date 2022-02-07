В январе в полицию поступило заявление от 49-летнего жителя города Вязники о хищении денежных...

В январе в полицию поступило заявление от 49-летнего жителя города Вязники о хищении денежных средств со счета его банковской карты.При опросе потерпевший пояснил, что 31 декабря был в гостях у друга, с которым вместе распивал спиртное. В процессе мужчина неоднократно давал приятелю свою карту, чтобы тот мог оплатить покупку алкоголя. Спустя несколько дней потерпевший обнаружил пропажу платежного средства и списание денег со счета.Подозреваемый, 40-летний друг потерпевшего, был задержан и дал признательные показания.Злоумышленник пояснил, что после очередного похода в магазин не стал возвращать карту другу и в последующие несколько дней пользовался ею для оплаты своих покупок, потратив в общей сложности более 21 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по обвинению в краже с банковского счета.В отношении подозреваемого, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.