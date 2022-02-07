Воспользовавшись доверчивостью приятеля, фигурант похитил с его карты более 21 000 рублей.

В январе текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району поступило заявление от 49-летнего жителя города Вязники о хищении денежных средств со счета его банковской карты.При опросе потерпевший пояснил, что 31 декабря был в гостях у друга, с которым вместе распивал спиртное. В процессе мужчина неоднократно давал приятелю свою карту, чтобы тот мог оплатить покупку алкоголя. Спустя несколько дней потерпевший обнаружил пропажу платежного средства и списание денег со счета.Подозреваемый, 40-летний друг потерпевшего, был задержан и дал признательные показания.Злоумышленник пояснил, что после очередного похода в магазин не стал возвращать карту другу и в последующие несколько дней пользовался ею для оплаты своих покупок, потратив в общей сложности более 21 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.