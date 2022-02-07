Нежданный гость посетил жителей областного центра на Верхней Дуброве сегодня утром. Видео этой...

Нежданный гость посетил жителей областного центра на Верхней Дуброве сегодня утром. Видео этой встречи зрители прислали на вацап.На карнизе, где обычно можно увидеть голубя или воробья, появился новый представитель пернатых. По словам биолога ВлГУ Руслана Жукова - это ястреб-перепелятник, если судить по размерам и окрасу. Причём самка. Встретить хищника в городе - редкость. Но иногда они прилетают в погоне за добычей, или если корм в дикой среде заканчивается.